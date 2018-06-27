دبلوماسي: اتفاق طرفي النزاع في جنوب السودان حدث تاريخي.. فيديو

أكد السفير محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الاتفاق بين طرفى النزاع بجنوب السودان تاريخى ولكنه متكرر، موضحًا أن شعب جنوب السودان عانى كثيرًا لمدة سنوات بسبب هذا النزاع العرقى بين الطرفين.



وقال "حجازى"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، الأربعاء: "إننا نتطلع بأمل أن يحظى هذا الاتفاق بالاستمرار ولا يصبح كغيره من الاتفاقيات السودانية السابقة، وأن نبتعد عن الخلاف مرة أخرى وتطبيقه على أرض الواقع بالفعل".



وأضاف وزير الخارجية الأسبق، أن مصر يجب أن تتبنى هذا الاتفاق بكل احترام وترحيب، لافتًا إلى أن اتفاق السلام يعيد التقارب بين الشعب السودانى مرة أخرى.

