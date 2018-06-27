مؤلفات موسيقية عالمية يقدمها فريق مصري بدار الأوبرا

يختتم أوركسترا القاهرة السيمفوني موسمه الفني 2017 – 2018 بحفل يحييه مساء السبت المقبل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي وبمشاركة عازف الفيولينة عبادة أحمد والسوبرانو منى رفلة.



ويتضمن برنامج الحفل تقديم مختارات من المؤلفات الموسيقية العالمية لكبار المؤلفين من بينها(متتابعة الطائر الناري لـ"إيجور سترافينسكي"، كونشيرتو للفيولينة والأوركسترا في مقام ري الكبير لـ"يوهانس برامز"،سيمفونية رقم 4 في مقام صول الكبير لـ"جوستاف مالر".



جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر باستضافة أمهر الموسيقيين المصريين والأجانب من المؤلفين والسوليست والقادة، كما نظم عددا من المهرجانات الناجحة منها:"اتجاهات عربية، بيتهوفن ومهرجان موسيقى القرن العشرين" إلى جانب ورش العمل الدولية لقيادة الأوركسترا، وتوالي عليه العديد من القادة العالميين، وقام بالعديد من الجولات الفنية الناجحة التي طاف خلالها معظم دول العالم.