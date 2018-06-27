الإفتاء تكشف عن ليلة القدر في رمضان هذا العام.. فيديو

أرسلت سيدة سؤالا الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك تقول فيه:" أي ليلة في العشر الأواخر من رمضان كانت ليلة القدر هذا العام ؟".



رد الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء قائلا: ليلة القدر بإجماع العلماء هي ليلة وترية في العشر الأواخر من رمضان وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "التمسوها في العشر الأواخر من رمضان" ، ومن العلماء من قال أنها تكون أكثر في ليلة السابع والعشرين ، ولكن يختلف الرصد من مكان الى آخر ومن علماء إلى علماء .



وتابع الورداني: أما رصدي لهذه الليلة فأقول أن ليلة القدر كانت هذا العام أميل الى ليلة التاسع والعشرين من رمضان.