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كأس العالم

رينارد يثير الجدل حول اقترابه من منتخب مصر والرحيل عن المغرب

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 03:39 م
صدى البلد
نور عادل
زاد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد من الغموض حول مستقبله في تدريب المنتخب المغربي خلال الفترة المقبلة،خاصة بعدما انتشرت انباء كثيرة عن دخول منتخب مصر الاول لكرة القدم في مفاوضات معه خلال الفترة الاخيرة لتعويض رحيل الارجنتيني هيكتور كوبر عن الفراعنة.

وكتب رينارد على حسابه الشخصي بموقع الصور "إنستجرام": "كنت فخورًا بقيادة هذا المنتخب في مونديال روسيا".

ورفض مسؤولون داخل اتحاد الكرة المغربي التعليق على مصير رينارد، مكتفين بالقول أنه مرتبط بعقد ويجب احترامه.

يذكر أن منتخب المغرب ودع كأس العالم من دور المجموعات، بعدما حصل على نقطة واحدة من 3 مباريات.

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