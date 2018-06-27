نجمات وقعن في حب مديري تصوير أعمالهن

في الوقت الذي تفضل بعض النجمات الزواج من خارج الوسط الفني، وقع بعض منهن خلال الفترة الماضية في حب مديرين التصوير خلال لقائهن بهم في أعمال فنية مشتركة سواء سينمائية ودرامية.



فانضمت الفنانة التونسية إيناس علي إلى قائمة النجمات اللاتي وقعن في حب مديرين التصوير حيث ارتبطت بشكل رسمي من مدير التصوير حسام شاهين والذي قابلته خلال تصوير مسلسل "لعنة كارما" ونشأت قصة حب قوية بينهما تطورت إلى الإرتباط مؤخرًا وإعلان خطوبتهما التي تمت في حفل عائلي ضم المقربين منهما فقط.



فيما تعد قصة الحب التي جمعت بين آيتن عامر ومدير التصوير محمد عز العرب، الأشهر بالوسط الفني حيث بدأت خلال تصوير مسلسل "الوصايا السبعة" وتطورت لقصة حب انتهت بالزواج.



آيتن عامر أنجبت من عز العرب ابنة تدعى "آيتن" وتؤكد دائمًا أنه يساعدها في التوفيق بين عملها وبين الاهتمام بأسرتها.



وبعيدًا عن قصص حب النجمات ومديرين التصوير التي تطورت إلى زواج وإرتباط رسمي، فقد طاردت غادة عبد الرازق شائعة تزعم زواجها من مدير تصوير مسلسل "حكاية حياة" الذي يدعى هيثم زنيتا ولكنها حرصت على نفي هذه الشائعة بنفسها، مؤكدة أنه مجرد زميل عمل التقت به خلال التصوير.