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ديني

رد مستشار المفتى على من يحرمون أخذ فوائد دفتر التوفير

الخميس 28/يونيو/2018 - 07:25 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن التعامل مع البوسطة بوضع المال فيها وأخذ فوائد شهرية حلال شرعًا أما القول بحرمتها فهذا غير صحيح، مشيرا إلى أن أخذ فوائد البوسطة جائزة ولا شيء فى ذلك.

وأضاف "عاشور" خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس، فى إجابته على سؤال « سأحج هذا العام من أرباح دفتر التوفير ولكنى سمعت أنها حرام فما الحكم فى ذلك؟»، ان أخذ أرباح دفتر التوفير حلال ولا شئ بها ويجوز لكي ان تحجى وتزكى وتفعلى كل شئ منها.

وتابع قائلًا " أنه إذا كنت تعيش فى مصر فلا تسمع الفتوى إلا من أهل الإختصاص وهم هيئة كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء المصرية لأن هناك من يحرم ويحلل ولا يعرف دليل هذا، فلا تسمع من أحد لأنه سيخالف المؤسسات ويجب أن لا نشوش على البعض فى الأمور الجزئية."

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