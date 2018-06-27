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حوادث

الإعدام لشخص قتل طفلا وشرع في قتل آخر

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 03:41 م
صورة أرشيفية - أعدام
صورة أرشيفية - أعدام
رامى المهدي
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، شخصا بالإعدام شنقا لارتكابه جريمة قتل مواطن والشروع في قتل آخر بمنطقة الخليفة بالقاهرة، وذلك بعد أن أحالت المحكمة القضية للمفتي لأخذ رأيه الشرعي.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم الذي يدعى "سيف" من تهمة قتل المجني عليه اسلام محمد محمد، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله باستخدام "سنجة" حيث سدد له طعنات أودت بحياته.

كما تبين قيام المتهم الشروع في قتل ايمن محمد محمد مع سبق الاصرار بحيث أنه انهال عليه بعدة طعنات احدث الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبي.

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