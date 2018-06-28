برلماني يطالب بالتحول إلى الدعم النقدي بقيمة ألف جنيه شهريا

طالب النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بزيادة الميزانية المخصصة لدعم التموين، مع العمل على تحويله إلى دعم نقدي بدلا من العيني، مؤكدا أن الأخير به كثير من العيوب والمشاكل أبرزها إجبار المواطن مستحق الدعم على سلع بعينها قد لا يحتاجها، كما يجبره أيضا على كميات محددة من هذه السلع.



وأضاف بدرواي في تصريحات خاصة، أن العيوب السابقة تتسب في انتشار الفساد وإهدار المال العام الناتج عن التلاعب في منظومة الدعم وسرقته بغير وجه حق، كما يوجه جزء من الدعم لغير المستحقين من الأغنياء والقادرين في حين يعاني العديد من محدودي الدخل والطبقة المتوسطة نتيجة عدم وصول الدعم إليهم وإذا وصل لا يكون بالقدر الكافي لسد حاجتهم.



وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية، أن الدعم النقدي سيقضي على المشكلات السابقة من خلال إعطاء مستحقي الدعم مبلغ مالي يوازي قيمة السلع التموينية أو يزيد عنه، من (700 إلى 1000 جنيه) يشتري به الفرد ما يحتاجه، مع ضرورة إنشاء قاعدة بيانات تضم كافة المستحقين مع استبعاد الأغنياء والقادرين.