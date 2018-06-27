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فن

ندى بسيونى تكشف كواليس مليكة فى صدى البلد.. صور

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 03:47 م
صدى البلد
سمر سعد تصوير وسام مختار
استضاف موقع صدى البلد الإخبارى اليوم الأربعاء الفنانة ندى بسيونى حيث تم تكريمها عن دورها الأخير فى مسلسل "مليكة" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى.

وتحدثت ندى بسيونى فى ندوة عن كواليس العمل الذى شاركت دينا الشربينى ومصطفى فهمى بطولته، وكشفت عن تفاصيل دورها "فريدة" والتى لفتت الأنظار ضمن أحداث المسلسل.

كما كشفت ندى عن أعمالها الفنية المقبلة سينمائيا ودراميا، كما تطرقت الى حياتها الخاصة وعلاقتها بابنتها مايا، وسوف ننشر ابتداء من الغد تفاصيل ما جاء فى الندوة.
ندى بسيونى تكشف كواليس مليكة فى صدى البلد.. صور
ندى بسيونى تكشف كواليس مليكة فى صدى البلد.. صور
ندى بسيونى تكشف كواليس مليكة فى صدى البلد.. صور
ندى بسيونى تكشف كواليس مليكة فى صدى البلد.. صور
ندى بسيونى تكشف كواليس مليكة فى صدى البلد.. صور
ندى بسيونى تكشف كواليس مليكة فى صدى البلد.. صور
ندى بسيونى تكشف كواليس مليكة فى صدى البلد.. صور
ندى بسيونى تكشف كواليس مليكة فى صدى البلد.. صور
ندى بسيونى تكشف كواليس مليكة فى صدى البلد.. صور
ندى بسيونى تكشف كواليس مليكة فى صدى البلد.. صور
ندى بسيونى تكشف كواليس مليكة فى صدى البلد.. صور
ندى بسيونى تكشف كواليس مليكة فى صدى البلد.. صور
ندى بسيونى تكشف كواليس مليكة فى صدى البلد.. صور

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ندى بسيونى تكشف كواليس مليكة فى صدى البلد.. صور

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