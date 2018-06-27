طارق شوقي: نسعى لتحقيق الجودة بالتعليم الفني بمساندة القطاع الخاص

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن ثروة مصر الأساسية هي الثروة البشرية ، قائلًا :اذا إحسناإستثمارها فيمكننا الحديث عن تقدم البلد ، فمصر لا تحتمل شهادات بدون مهارة أكثر من الموجود حاليا ، ونهدف الي تخريج طالب لديه مهارة حقيقية.



وقال الوزير في تصريحات صحفية له : أن هناك بروتوكولا وقعته الوزارة مع مؤسسة السويدي، يعد انعكاسا للتعاون المثمر لتلبية احتياجات السوق من العمالة فى قطاعات ذات أولوية مثل قطاع الطاقة والكهرباء.



وأضاف الوزير: الوزارة تسعى إلى تحقيق الجودة بالتعليم الفنى على مستوى عالمي، بمساندة القطاع الخاص ليتفق مع خطة الدولة المصرية لبناء قطاع صناعى قوي ، وقوة عمل بشرية تحقق رؤية مصر 2030 ، بما يتفق مع معايير الجودة العالمية، وما يناسب حاجة سوق العمل.



ومن جانبها، أعلنت مؤسسة السويدي عن مشاركتها في مبادرة صناع مصر تحت شعار اتعلم..اتقدم..اشتغل، بعدة مدارس حيث تهدف المبادرة إلى تطوير التعليم الفني والتدريب في مصر ، من أجل تحقيق تواصل أفضل بين الأكاديمية الفنية وبيئة العمل الاحترافي، وذلك من خلال توفير برنامج تعليمي متميز يقوم بالتركيز على تدريب الطلاب وتطوير مهاراتهم من خلال بيئة عمل حقيقية.



واستجابة لمبادرة تطوير التعليم الفني ، فقد تم إطلاق أكاديمية السويدي الفنية بسعة 600 طالب والتي تقدم برامج للمرحلة الثانوية بنظام الثلاث سنوات، بحيث يعتمد التعليم في الأكاديمية على برنامج المنحة الدراسية الكاملة، حيث يحصل الدارسون على الزي الموحد، والمواد التعليمية، وأجهزة التعلم الإلكترونية، ووسائل الإنتقال، والتدريب العملي أثناء فترة العمل، خلال فترة الدراسة التي تستمر ثلاث سنوات، بالإضافة إلى دعم مادي يقدم شهريًا.



و تعتمد مناهج أكاديمية السويدي إليكتريك على الكفاءة، وتتبنى نهجًا متكاملًا يجمع بين التدريب العملي والتعليم المدرسي المنتظم وذلك لتعزيز الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة .



ومن جانبها.. أكدت منال حسن مدير مجموعة السويدي للإستدامة والمسئولية الأجتماعية ، و نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي إليكتريك، أن جميع البرامج التدريبية تعكس "نهجًا مزدوجًا" حيث تتبع النظام الألماني للتعليم الفني والتدريب ،والذي يعد مزيجًا من مسارين متكاملين لعمليات التدريب والتعليم التي تتم في المدرسة والشركة معًا.



وأضافت حسن أن البرامج تعمل على تقديم تعليمًا فنيًا صمم خصيصًا وتدريبًا للصناعات الرئيسية وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وتغطي مناهج الأكاديمية الفنية مجالات "مكونات الطاقة" "الإلكترونيات الصناعية" و"الميكانيكا" و"الصيانة والإصلاح" بالإضافة إلى "الخدمات اللوجستية".



حيث كان قد تم توقيع عدة تفاقيات تعاون بين دكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة السويدي إليكتريك وعدد من شركات القطاع الخاص المصرية والعالمية فى الشهر الجاري للنهوض بالتعليم الفنى، وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل متميزة فى كبرى الشركات المصرية والعالمية من خلال مبادرة صناع مصر تحت شعار "اتعلم...اتقدم...اشتغل".