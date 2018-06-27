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حوادث

إحالة نجل المرسى أبو العباس للجنايات خلال ساعات لخنقه زوجته وأطفاله

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 03:50 م
نجل الفنان المرسي
نجل الفنان المرسي ابو العباس
مني حسين - أحمد مهدي
كشف مصادر قضائية أن نيابة حوادث جنوب الجيزة بإشراف المستشار حاتم فاضل، المحامي العام الأول، تُعد قرارًا لإحالة نجل الفنان المرسي أبو العباس المتهم بقتل زوجته وطفلتيه خنقا ببولاق الدكرور إلى محكمة الجنايات خلال ساعات.

واستعجلت النيابة تقرير الطب الشرعي حول الصفة التشريحية للمجني عليهن الثلاث وتوقيت الوفاة وتقرير خبراء الادلة الجنائية حول الاثار البيولوجية والبصمات بمسرح الجريمة.

وأشارت مصادر أمنية أن المتهم يخضع بقسم الشرطة لملاحظة مستمرة خشية إيذاء نفسه أو الإقدام على الانتحار حيث إنه ادلى بمناقشته أمام رجال المباحث أنه قرر قتل زوجته وطفلتيه ونوي الانتحار إلا أن لم ينفذه.

وكانت أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية بحبس نجل الفنان المرسي أبو العباس المتهم بقتل زوجته وطفلتيه خنقا بمنطقة بولاق الدكرور 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

بدأت التحقيقات مع المتهم صلاح المرسي منذ الساعة الواحدة صباحا واستمرت أكثر من 15 ساعة وواجهت النيابة برئاسة المستشار محمد خالد، رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة، ومحمد عمر وكيل النيابة المتهم بالادلة التي توصلت اليها الاجهزة الامنية بالجيزة بارتكابه الجريمة.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهم قام بخنق زوجته "هبة.ع" 38 سنة أثناء جلوسها على سجادة الصلاة ثم خنق طفلتيه واحدة تلو الاخرى مدعيا سرقة مبلغ 340 ألف جنيه قيمة شقة باعها.

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