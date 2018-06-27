القومي لحقوق الإنسان: مهتمون بوفاة أحد السجناء داخل قسم حدائق القبة

أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه مهتم بواقعة وفاة أحد السجناء داخل حجز قسم شرطة حدائق القبة ، والإجراءات التى اتخذتها وزارة الداخلية بتحويل الأمر إلى النيابة العامة، وما ترتب على ذلك من حبس رئيس مباحث ومعاون مباحث القسم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار 4 أمناء شرطة.



ويأمل المجلس فى استمرار نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعظيم قيمتها بين ضباط وأفراد الشرطة والتى من شأنها المساهمة فى عدم تكرار مثل هذه الحوادث اتفاقا مع الدستور والقوانين والتزامات مصر الدولية.