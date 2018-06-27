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منوعات

رئيس جامعة الإسكندرية يلتقي وفدا من مسئولي العلاقات الدولية بالجامعات البريطانية

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 05:07 م
رئيس جامعة الإسكندرية
رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد العلاقات العامة
منوعات
التقى رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردى اليوم، الأربعاء، وفدا من مسئولي ومستشاري العلاقات الدولية والشراكة العالمية بعدد من الجامعات البريطانية وذلك في إطار جولتهم بعدد من الجامعات المصرية للتعرف على واقع التعليم العالي بها وإمكاناتها العلمية والتعليمية والبرامج الدراسية التي تقدمها، ومناقشة فرص التعاون الممكنة بينهما.

وأكد الكردى، خلال اللقاء، حرص الجامعة على التعاون مع الجامعات البريطانية ، مشيرًا إلى عمق العلاقات الأكاديمية التي تربط بين الجانبين من خلال العديد من اتفاقيات التعاون المبرمة بينهما.

وأشار رئيس الجامعة إلى أهمية هذه الزيارة لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ضم الوفد البريطاني كلا من الدكتور محمد لطفى نائب رئيس جامعة كارديف متروبوليتان والدكتور فيليب جيلمارتن نائب رئيس جامعــة ايست أنجيلا البريطانية، والسيدة إيميلى جاتسون مسئول السياسات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وناعومى جراهام نائب مسئول العلاقات الدولية بجامعة ادينبرج نابيير البريطانية، والسيدة هبه محمد، نائب القنصل البريطاني بالإسكندرية، والأستاذة سحر خميس رئيس البرامج التعليمية بالمركز الثقافي البريطاني بمصر.

حضر اللقاء الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مختار يوسف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد العزيز قنصوه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إبراهيم رحاب مستشار رئيس الجامعة للشئون الأفريقية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكليات الهندسة والعلوم والطب.

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