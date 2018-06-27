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حوادث

دفاع الكتاتني: "أطالب بالبراءة لموكلي "

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 05:23 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
قسم الحوادث
تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و11 آخرين من قيادات الجماعة منهم سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق ومحمد البلتاجى وعصام العريان وآخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مكتب الإرشاد"

نفي دفاع المتهم سعد الكتاتني اشتراك موكله في جريمة الاشتراك فى القتل والشروع فى القتل والجرائم المقترنة بالاسناد فى حق المتهم ، ودفع بعدم جدية التحريات وانتفاء القصد الجنائى للمساهمة التبعية فى حق المتهم.

وطالب الدفاع ببراءة موكله فى الدعوى تأسيسا على عدم جواز نظر الدعوى ،وقدم عدة دفوع منها بطلان القبض والتفتيش على المتهم سعد الكتاتنى وهو آخر رئيس لمجلس الشعب يوم 3 يوليو 2013 ولم يكن فى حالة تلبس ،فى حين ان الثابت بالاوراق هو صدور أمر بالقاء القبض عليه يوم 7 يوليو 2013 ، كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور الفصل فيها وهو قرار ضمنى بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية لظهور وقائع جديدة ، كما دفع ببطلان إختصاص المحكمة بالدعوى وبطلان قرار امر الاحالة التكميلى بمخالفته الصريحة بنص المادة 214 ، 214 مكرر من قانون الاجرءات الجنائية بعد ان غلة يد احالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.

وجهت النيابة لقيادات الجماعة عدة تهم منها القتل العمد والشروع فيه والاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك مقابل مبالغ مالية ووعد منهم بأداء العمرة لكل منهم مقابل قتل اي من المتظاهرين امام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم.

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