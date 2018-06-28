أبرز ما تناوله التوك شو.. لقاء الرئيس السيسي بوفد سياسي من الحزب الشيوعي الصيني.. فتح التقدم للمدارس اليابانية.. موعد طرح وحدات العاصمة الإدارية.. انفجار في تكساس.. واتفاق سلام بين أطراف جنوب السودان

-السيسي: مصر حريصة على جذب الاستثمارات الصينية

-التعليم: فتح باب التقديم الإلكتروني للمدارس اليابانية 2 يوليو

-وزير الزراعة: المركز العربي يخدم التنمية المستدامة

-نصر: 1.2 مليار يورو حجم الاستثمارات بين مصر وفرنسا

-الإسكان: طرح وحدات العاصمة الإدارية الجديدة خلال أيام



تناولت برامج "التوك شو"، على مدار الساعات الماضية من الفترة الصباحية، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة، المحلية منها، والعربية والدولية، حيث تصدر المشهد المحلي، لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.



فاستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز".



وأفادت الفضائية بأن الرئيس السيسي أشاد بتطور العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر والصين وارتفاعها لمستوى الشراكة، مؤكدًا حرص مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الصينية.



ومن ناحية أخرى، أعلنت نفس الفضائية، بأن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، صرح بأن فتح باب التقديم الإلكتروني للمدارس اليابانية 2 يوليو المقبل.



وقال وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت، إن المركز العربي لدراسات المناطق الجافة، معني بتطوير البنية التحتية لمراكز البحوث الزراعية على مستوى الوطن العربي، وتفعيل التعاون المشترك في المجالات البحثية بما يخدم التنمية الزراعية المستدامة في جميع أقطار الوطن العربي.



وأضاف وزير الزراعة في كلمته عقب افتتاح اجتماعات الجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة، أن هناك العديد من المشاكل التي يتم مواجهتها مثل استنباط أنواع جديدة مقاومة للحرارة والجفاف والملوحة لمواجهة التغيرات المناخية التي نواجهها في بلداننا.



وأوضح أبو ستيت، أن المركز يستهدف إيجاد استراتيجيات لمواجهة التصحر، ودراسة مشاريع تخزين الأمطار لتوفير ريات تكميلية في المناطق الصحراوية للتمكن من زراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية، وتحسين الأصول الوراثية للأغنام والماعز والإبل والتي تشكل المكون الرئيس في الثروة الحيوانية.







فيما أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، أن المنتدى الاقتصادى المصري الفرنسي يهدف إلى ضخ مزيد من الاستثمارات الفرنسية و التعاون الاقتصادى فى المشروعات القومية من الجانب الفرنسي ؛ حيثُ تعد العلاقات الفرنسية من أقوى العلاقات الاقتصادية بمصر.



وأضافت "نصر" خلال حوار خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى" على هامش المنتدى الاقتصادى بين مصر وفرنسا، اليوم الأربعاء، أن الشركات الفرنسية من أكبر الشركات فى مصر ؛ حيثُ يصل عدد الشركات الفرنسية في مصر إلى حوالى 160 شركة بجميع المجالات.



وأشارت "وزيرة الاستثمار" إلى أن التعاون الاقتصادى بين البلدين يصل حجمه إلى 1.2 مليار يورو ،منوهًة إلى أنه تم عرض ماتم من إصلاحات اقتصادية فى مصر على الجانب الفرنسي.







قال هانى يونس، المتحدث الرسمى باسم وزارة الإسكان، إنه سيتم طرح وحدات الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال أيام، مؤكدًا أنه تم تنفيذ وحدات فاخرة.



وأضاف يونس، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الوحدات بالعاصمة الإدارية الجديدة غير مدعمة وسيتم استغلالها فى تطوير المدن والمناطق العشوائية وبناء وحدات إسكان اجتماعى، مشيرًا إلى أن كل وحدة إسكان اجتماعى مدعومة بمبلغ 40 ألف جنيه ولا تتم محاسبة المواطن على ثمن الأرض والمرافق والبنية التحتية، ولكن تتم محاسبته على ثمن البناء فقط.



ولفت إلى أن الدولة تدعم محدود الدخل دعمًا كاملًا، وتدعم متوسط الدخل بما يتناسب مع ظروفه المادية، بينما القادر ماديًا يتم توفير الوحدة له ومحاسبته على ثمنها بالكامل.





وعرضت قناة "إكسترا نيوز" مقطع فيديو من موقع انفجار وقع داخل أحد مستشفيات ولاية تكساس الأمريكية، ونتج عنه سقوط مصابين، وسط توافد سيارات الإسعاف على مكان الانفجار وانتشار رجل الأمن في محيط المستشفى.





فيما عرضت فضائية "أون لايف"، اليوم الأربعاء، لقطات حية من استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي وقصفها أهدافًا تابعة لحركة حماس، ورد المقاومة عليها.



وقد قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سيارة وموقع تابع لحركة حماس في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة دون وقوع إصابات، وفي المقابل ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق عدة صواريخ تجاه المستوطنات الإسرائيلية.







كشف المهندس مدحت يوسف نائب وزير البترول الأسبق، عن مزايا بنزين 87 التى قررت وزارة البترول طرحه بدلًا من بنزين 80 ، حيثُ إنه يحسن كفاءة محرك السيارة لأن درجة جودته أعلى من بنزين 80 .



وتابع "يوسف" قوله، خلال استضافته ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، اليوم الأربعاء، إن بنزين 87 يطيل فترة عمرة السيارة لقلة الشوائب به وبالتالي زيادة العمر الافتراضي للسيارة .



وأشار: "بنزين 87 يزيد من عمر زيت السيارة بسبب عدم إنتاجه كميات كبيرة من الشوائب وبالتالى يعمل على تحسن بيئي كبير ويمنع هيدروكربونات المركبات بنسبة كبيرة"، مؤكدًا أن استخدام بنزين 87 بدلا من 80 يحقق وفرة في الاستهلاك تتراوح ما بين 10% الى 15% وذلك لقلة نسبة الأوكتين به.







وعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، لقطات حية من لحظة توقيع قادة جنوب السودان اتفاق سلام في مدينة الخرطوم.



وأعرب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون الأفريقية دونالد ياماموتو عن ترحيب بلاده بجولة مفاوضات السلام بدولة جنوب السودان التي تعقد حاليا بالخرطوم، مثمنًا الحدث المهم الذي تم تحقيقه.



وأكد ياماموتو - في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السوداني الدكتور الدرديري محمد أحمد - دعم الولايات المتحدة الأمريكية للجهود التي يضطلع بها السودان في هذا الصدد، متمنيًا أن يتواصل التنسيق والتشاور الثنائي بين البلدين حول جميع القضايا خاصة المتعلقة بتحقيق وتعزيز حالة الأمن والسلم الإقليميين ومعالجة قضايا المنطقة خدمةً لمصالح شعوبها.



وتناول الجانبان - خلال الاتصال - تطورات الأوضاع بجمهورية جنوب السودان على ضوء جولة المفاوضات بين الفرقاء بناءً على مقررات القمة الأخيرة لمنظمة إيجاد.







عرضت فضائية "on live"، اليوم الأربعاء، لقطات من قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لأهداف تابعة لحماس.



وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن طائرة ودبابة تابعتين له استهدفتا سيارة يملكها أحد عناصر حركة حماس التي تدير قطاع غزة، وإن نشطاء أطلقوا صواريخ على إسرائيل.



وردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق عدة صواريخ على المسرطنة الإسرائيلية دون وقوع أى إصابات مادية أو بشرية.





