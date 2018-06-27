مقررة بالأمم المتحدة في إريتريا تشيد بالتقارب مع إثيوبيا

أشادت "شيلا بي كيثاروث" مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في إريتريا بالتقارب الجاري بين إثيوبيا وإريتريا، داعية الأطراف إلى عدم تجاهل الطابع المركزي لحقوق الإنسان في مناقشاتهم.

وقالت " كيثاروث" - في مؤتمر صحفي في ختام مدتها التي استمرت 6 أعوام، نقل راديو "أفريقيا 1" اليوم /الأربعاء/ مقتطفات منه - إنه إذا حدث تغيير على أرض الواقع، فإنها تشجعه ولكن مع الأخذ في الاعتبار أن تكون حقوق الإنسان في قلب المناقشات، مضيفة أنه بينما يتم التفاوض على السلام، يحدث التقارب ويجب التأكد من عدم تجاهل مركزية حقوق الإنسان.

وأضاف الراديو أن هذه الدعوة تأتي في الوقت الذي أشادت فيه إريتريا وإثيوبيا بالسلام أمس في أديس أبابا وذلك بمناسبة الزيارة التاريخية لوفد حكومي إريتري لإنهاء الحرب ووضع حد لعقود من العداء بين الجارتين في القرن الأفريقي.