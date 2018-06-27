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برلمان

برلماني يطالب رئيس الوزراء بتعيين وزير لحقيبة الإسكان

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 05:26 م
النائب محمد فؤاد
النائب محمد فؤاد
معتز الخصوصى
قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إنه ليس من الطبيعى أن يتولى الدكتور مصطفى مدبولى منصبين داخل الحكومة الجديدة أولهما منصب رئيس الوزراء والثانى منصب وزير الإسكان، وذلك لأن المنصبين هاميين للغاية وكان من المفترض ان يتم اختيار وزير جديد لحقيبة الإسكان.

وأضاف فؤاد فى بيان له اليوم، أن الحكومة الحالية لا تشمل منصب نائب رئيس الوزراء وبالتالى ستكون هناك صعوبة بالغة فى ان يقوم رئيس الوزراء الجديد بمهام عمله بالإضافة إلى مهام عمل وزارة الإسكان وكان يجب ان يضع رئيس الوزراء الجديد هذا الامر فى الحسبان.

واستطرد: أدعو رئيس الوزراء لإعادة النظر فى تعيين وزير جديد لحقيبة الإسكان بدلا من أن يتولى هو منصبين بهذه الأهمية.

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