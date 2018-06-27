حرحور يستعرض إنجازات شمال سيناء خلال السنوات الماضية

أكد محافظ شمال سيناء اللواء عبدالفتاح حرحور أنه تم خلال السنوات الأربع الماضية تنفيذ 967 مشروعا في مختلف القطاعات بالمحافظة بتكاليف بلغت 7 مليارات و205 ملايين و763 ألف جنيه سواء من اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة أو بتمويل من الوزارات والأجهزة المركزية والمشروعات القومية.



وقال المحافظ - في بيان له اليوم الأربعاء - إنه على الرغم من الظروف التي تتعرض لها المحافظة، إلا أن الجهود متواصلة في تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات، سواء من الخطة الاستثمارية أو المشروعات القومية والمشروعات الممولة من الوزارات والجهات المركزية، والتي تهدف كلها إلى خدمة المواطنين ودعم عمليات التنمية والتعمير على أرض سيناء.

وأعرب المحافظ عن شكره لجميع العاملين في المحافظة ومديريات الخدمات والوزارات والأجهزة المركزية لجهودهم في تحقيق ودعم الإنجازات والمشروعات التي تحققت بتوجيهات من القيادة السياسية ودعم مجلس الوزراء، وفي ظل الرصيد الكبير للقوات المسلحة والشرطة المدنية في حماية كافة الإنجازات.



ونوه بأن هناك رؤية جديدة في تنفيذ المشروعات على أرض سيناء لتحقيق التنمية الشاملة وتغيير مظاهر الحياة على أرضها، ومنها إحلال وتجديد شبكة مياه العريش بالكامل بتكلفة 886 مليون جنيه وإنشاء التجمعات التنموية المتكاملة في وسط سيناء وبئر العبد التي تتكلف المليارات بما يتزامن معها من حفر حوالى 200 بئر للمياه بتكلفة حوالي 7 ملايين جنيه لكل بئر، واستصلاح وزراعة حوالي 13 ألف فدان، وإنشاء مرافق خدمية متنوعة من مدارس وموحدات صحية واجتماعية ومراكز شباب ومساجد وغيرها، إلى جانب أنه يجري تسليم الأرض اللازمة لإقامة 8 قرى للصيادين وإنشاء مدينتي بئر العبد ورفح الجديدتين وكذا تطوير ميناء العريش البحري ليصبح محورا اقتصاديا لتنمية سيناء، كما أن هناك عددا من المشروعات المستقبلية والقومية لتنمية محور سيناء وتحقيق كل الخير والنماء لمصر وأهالي شمال سيناء.



وقال المحافظ إنه في قطاع المناطق الصناعية تم تنفيذ 3 مشروعات بتكلفة 43 مليونا و972 ألفا و464 جنيها منها ترفيق الربع الشمالي الغربي للمنطقة الصناعية في بئر العبد بتكلفة 30 مليونا و162 ألفا و500 جنيه، وتنفيذ شبكتي المياه والكهرباء للمرحلة الثانية من منطقة الصناعات الحرفية بالعريش بتكلفة 13 مليونا و809 آلاف و964 جنيها.



وفي قطاع الإسكان.. تم تنفيذ 4 مشروعات بتكلفة 351 مليونا و698 ألف جنيه، فيما شهد قطاع الصحة إنشاء 32 مشروعا بتكلفة 884 مليونا و275 ألف جنيه، منها تطوير المرحلة الأولى لمستشفى العريش العام، وتطوير مستشفى الشيخ زويد المركزي، وتطوير وتجهيز بنك الدم الإقليمي في مستشفى العريش العام، وإنشاء مخزن للأدوية في العريش.



وفي قطاع الري والموارد المائية.. تم تنفيذ 20 مشروعا تكلفت مليارا و481 مليونا و 964 ألف جنيه، منها حفر وتجهيز 4 آبار في منطقة وسط سيناء، وحفر وتجهيز واختبار 3 آبار أخرى، وصيانة وتطوير محطات رفع المياه في العريش، بينما شهد قطاع مياه الشرب والصرف الصحي تنفيذ 93 مشروعا بتكلفة 570 مليونا و 900 ألف جنيه، منها محطة تحلية مياه الشيخ زويد لتوفير 2000 متر مكعب يوميا بتكلفة 20 مليون جنيها، وإنشاء محطتي تحلية في وسط سيناء، وتنفيذ شبكة مياه مشروع ابنى بيتك في العريش بطول 20 كيلومترا، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر في العريش، كما تم إنشاء مشروع للصرف الصحي في رفح بتكلفة 10 ملايين جنيه.

وفي قطاع التعليم .. تم تنفيذ 321 مشروعا تكلفت 258 مليونا و645 ألف جنيه منها إنشاء 21 مدرسة جديدة بعدد 230 فصلا وتوسعة مدارس قائمة بعدد 27 مدرسة وإنشاء 4 إدارات تعليمية بتكلفة 4 ملايين و731 ألف جنيه وإنشاء كرفانات لإقامة المعلمين في وسط سيناء وصيانة وتطوير 4 مجمعات تعليمية في وسط سيناء.

وفي قطاع الشباب والرياضة .. تم تنفيذ 76 مشروعا تكلفت 125 مليونا و196 ألفا و45 جنيها فيما شهد قطاع التموين والتجارة الداخلية تنفيذ 5 مشروعات بتكلفة 5 ملايين و324 ألف جنيه بينما تم تنفيذ 6 مشروعات في قطاع الثقافة بتكلفة 30.9 مليون جنيه، منها إحلال وتجديد قصور وبيوت ثقافة، وإنشاء مكتبة ثقافية، وإحلال وتجديد قصر ثقافة العريش.

وفي قطاع الإعلام .. تم تنفيذ مشروع واحد وهو مجمع إعلام بئر العبد بتكلفة 10 ملايين جنيه، وفي قطاع الأوقاف تم تنفيذ 36 مشروعا بتكلفة 22 مليونا و400 ألف جنيه، فيما شهد قطاع التضامن الاجتماعي تنفيذ 55 مشروعا بتكلفة 556 مليونا و441 ألف جنيه.

وفي قطاع القوى العاملة والهجرة .. تم تنفيذ 7 مشروعات بتكلفة 981 ألف جنيه، منها تطوير مبنى المديرية ومركز التدريب الرئيسي واستكمال عدد من المشروعات.



وفي قطاع المجلس القومي للسكان .. تم تنفيذ 3 مشروعات بتكلفة 218 ألف جنيه، بينما شهد قطاع الأزهر الشريف تنفيذ 14 مشروعا بتكلفة 72 مليونا و298 ألف جنيه.

وفي قطاع الزراعة .. تم تنفيذ 24 مشروعا بتكلفة مليار و319 مليونا و41 ألف جنيه، بينما شهد قطاع الثروة السمكية تنفيذ 5 مشروعات بتكلفة 351 مليونا و820 ألف جنيه.



وفي قطاع الطب البيطري .. تم تنفيذ 5 مشروعات بتكلفة 29 مليونا و28 ألف جنيه، بينما شهد قطاع الكهرباء تنفيذ 19 مشروعا بتكلفة 464 مليونا و453 ألف جنيه، فيما شهد قطاع الطرق تنفيذ 100 مشروع بطول 309 كيلومترات بتكلفة 449 مليونا و125 ألف جنيه.



وفي قطاع تدعيم الوحدات المحلية.. تم تنفيذ 52 مشروعا بتكلفة 65 مليونا و325 ألف جنيه من خلال الخطط الاستثمارية للمحافظة، وفي قطاع تحسين البيئة الممول من وزارة التنمية المحلية تم تنفيذ 32 مشروعا بتكلفة 42 مليونا و843 ألف جنيه، بينما شهد قطاع الأمن والإطفاء والمرور الممول من وزارة التنمية المحلية تنفيذ 34 مشروعا بتكلفة 98 مليونا و89 ألف جنيه من خلال الخطط الاستثمارية.



ومن جانبه..أشار عبدالعال البدري سكرتير عام المحافظة المساعد إلى أنه تم خلال نفس الفترة تعيين 10 آلاف و653 فردا في مختلف الوظائف ما بين تعيينات جديدة أو تقنين أوضاع وتسوية حالة أو تثبيت على درجات دائمة وعودة مفصولين.