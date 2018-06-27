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الجمعة.. رولا سعد ضيفة عمرو الليثي

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 05:02 م
صدى البلد
أمل مجدى
تحل الفنانة رولا سعد، ضيفة على الإعلامي عمرو الليثي، فى العاشرة مساء الجمعة المقبلة، من برنامج "واحد من الناس"، فى موسمه الجديد عبر قناة "الحياة".

وتكشف رولا، أسرار خاصة حول مسيرتها الفنية وبدايتها الغناء مع صابر الرباعى وخوضها تجربة التمثيل من خلال فيلم "707 "وأيضًا مشاركتها فى المسلسل السورى الفصول الأربعة.

كما تتحدث "سعد" خلال الحوار، عن قصتها مع المعاناة والآلم في طفولتها، وأزماتها النفسية، كما تكشف أسباب محاولتها الانتحار، وتفاصيل أزماتها مع والدتها عقب وفاة والدها بالإضافة إلى العديد من الأسرار ببرنامج "واحد من الناس".

برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، يُبث عبر شبكة تليفزيون "الحياة"، الجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

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