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كأس العالم

السويد تبدع في الشوط الأول.. والمكسيك تعتمد على المرتدة .. صور

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 05:04 م
من مباراة السويد
من مباراة السويد والمكسيك
حسن العمدة
انتهت أحداث الشوط الاول بالتعادل السلبي بين السويد والمكسيك فى المباراة التي تجمع المنتخبين حاليا على ملعب إكاتيريتبيرغ أرينا فى الجولة الاخيرة بالمجموعة السادسة بمونديال روسيا .

وبدأ منتخب السويد اللقاء بالضغط على منتخب المكسيك لإحراز هدف مبكر يربك خطوط المكسيك .

وسدد مهاجم السويد كرة من ضربة ثابتة ويتصدى لها حارس المكسيك وترد للاعب السويد ولكن يهدر بطريقة غريبة ويحرم التقدم لمنتخب بلاده.

ونفذ منتخب السويد ركنية رائعة واستقبلها ماركوس بيرج بركلة مقصية رائعة وتمر بجوار القائم الايمن بسنتيمترات .

وباغت منتخب المكسيك مرمى السويد فى اول هجمة منظمة عقب تسديدة من كارلوس فيلا تمر بجوار القائم الايسر لحارس المرمي .

وأهدر جون جيديتى مهاجم السويد عقب عرضية رائعه من زميله ولكن سددها ضعيفة.

واعترض لاعبو السويد على حكم المباراة عقب اصطدام الكرة بيد خافيير هيرنانديز مهاجم المكسيك وأوقف الحكم المباراة واستعان بتقنية الفيديو واستأنف اللقاء .

وسدد كارلوس فيلا مهاجم المكسيك كرة مباغتة عقب مراوغة رائعة ولكن اعلى من المرمى.

وفي الدقائق الاخيرة من الشوط الاول انفرد ماركوس بيرج مهاجم السويد وسدد كرة قوية ولكن فى الشباك من الخارج .

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