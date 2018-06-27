اليوم.. مروة مرعي ضيفة الحياة أحلى على شاشة الحياة

تستضيف الإعلامية جيهان منصور المطربة مروة مرعي اليوم الأربعاء في برنامج "الحياة أحلى " على شاشة الحياة في تمام الساعة الثالثة مساء.



ومن المعروف أن مروة هي من قامت بغناء تتر المقدمة لبرنامج "الحياة أحلى " الذي نال استحسان المشاهدين منذ انطلاق البرنامج، كما غنت مروه مرعي اغنية "الحياة في رمضان" التي كانت تبث على شاشة الحياة طيلة شهر رمضان المبارك.



مروة مرعي لها العديد من المشاركات الغنائية في الكثير من الاعلانات على الراديو والتليفزيون، بجانب غنائها في الحفلات، وتؤدي بصوتها المتميز عدة الوان من الموسيقى فبجانب الغناء الشرقي، تغني مروه اغاني أجنبية ، وأغاني لاتينية أيضأ .