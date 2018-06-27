ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

اليوم.. مروة مرعي ضيفة الحياة أحلى على شاشة الحياة

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 05:03 م
صدى البلد
أمل مجدى
تستضيف الإعلامية جيهان منصور المطربة مروة مرعي اليوم الأربعاء في برنامج "الحياة أحلى " على شاشة الحياة في تمام الساعة الثالثة مساء.

ومن المعروف أن مروة هي من قامت بغناء تتر المقدمة لبرنامج "الحياة أحلى " الذي نال استحسان المشاهدين منذ انطلاق البرنامج، كما غنت مروه مرعي اغنية "الحياة في رمضان" التي كانت تبث على شاشة الحياة طيلة شهر رمضان المبارك.

مروة مرعي لها العديد من المشاركات الغنائية في الكثير من الاعلانات على الراديو والتليفزيون، بجانب غنائها في الحفلات، وتؤدي بصوتها المتميز عدة الوان من الموسيقى فبجانب الغناء الشرقي، تغني مروه اغاني أجنبية ، وأغاني لاتينية أيضأ .

ترشيحاتنا

صحف فرنسا تعلن الطوارئ قبل مواجهة الديوك مع الأرجنتين

روما يصدم كبار أوروبا

شوبير يكشف كواليس تصوير فيديوهات لاعبي المنتخب في معسكر المونديال

رينارد يثير الجدل حول اقترابه من منتخب مصر والرحيل عن المغرب

شوبير: لاعبو المنتخب توحشوا ومحدش قادر يسيطر عليهم.. فيديو

هاني أبوريدة: أشعر بالحزن بسبب أداء المنتخب وأعتذر للمصريين

حقيقة الفيديو المتداول لطائرة المنتخب وإهانة اللاعبين .. فيديو

تابع لايف مباراة المانيا وكوريا الجنوبية بث مباشر اليوم 27-6-2018 بدون تقطيع بث الأسطورة

بيان شديد اللهجة من الدفاع الروسية ضد وكالة الأناضول التركية

مصمم عالمي يرد على الانتقاد الموجه لـ بدل لاعبى منتخب مصر.. شاهد

هبوط جماعى لأسهم الشركات في بورصة إسرائيل بسبب الغاز المصرى

رجل أعمال يزرع فيلاته بـ البانجو والماريجوانا في القاهرة الجديدة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تدريب 1500 طبيب على عمليات القسطرة في مؤتمر أمراض القلب

20 فكرة لاستغلال المساحات الضيقة ومدخل الشقة.. صور

شاهد..«الجمال الشرقي» ينافس مشجعات أوروبا في كأس العالم

ندى بسيونى تكشف كواليس مليكة فى صدى البلد.. صور

عروض بفنادق الغردقة لجذب السياحة.. والإشغالات تسجل 90%.. صور

فيديو

شاهد.. لحظة النطق بإحالة 6 متهمين في قضية كمين الخصوص لفضيلة المفتي
شاهد.. بلاعات مكشوفة وانتشار القمامة بحى السفارات
شاهد.. قادة جنوب السودان يوقعون اتفاق سلام في الخرطوم
شاهد.. طريقة تحضير أرز بسمتي أصفر بطعم المشاوي
شاهد.. طريقة تحضير فراخ مشوية في الحلة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟