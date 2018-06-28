حرب كرموز لأمير كرارة يتخطى الـ 33 مليون جنيه في أسبوعه الثاني

استطاع فيلم حرب كرموز أن يحقق أعلى الايرادات للاسبوع الثانى على التوالى من عرضه وتخطى الـ33 مليون جنيه، وحقق إجمالي إيرادات 33 مليونا و720 ألفا و455 جنيها .



ويجسد أمير كرارة ضمن الأحداث شخصية ضابط يدعى "الجنرال يوسف المصرى"، يحاول إنقاذ فتاة، وهى التى تجسدها غادة عبد الرازق، حينما يحاول عساكر الإنجليز أن يغتصبوها فيتدخل أمير كرارة لكى ينقذها ويدخل فى حرب معهم.



فيلم "حرب كرموز" يضم العديد من النجوم بجانب أمير كرارة، منهم فتحى عبد الوهاب، ومصطفى خاطر، وإيمان العاصى، وبيومى فؤاد، ومحمد على رزق، ومحمود حجازى، ومايان السيد، قصة محمد السبكى، إنتاج رنا السبكى، سيناريو وحوار وإخراج بيتر ميمى.

