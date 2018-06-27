الشوط الأول.. ألمانيا تهاجم بلا خطورة وكوريا تتراجع للدفاع.. صور

انتهت أحداث الشوط الأول بين كوريا الجنوبية وألمانيا فى المباراة التي تجمع المنتخبين حالياً علي ملعب کازان أرينا فى الجولة الأخيرة بالمجموعة السادسة بمونديال روسيا بالتعادل السلبي.





بدأ منتخب ألمانيا بالاستحواذ علي وسط الملعب من المنتخب الكوري وأشهر حكم المباراة إنذار مبكر لجونج وويونج عقب تدخل عنيف علي لاعب منتخب ألمانيا.





ونفذ منتخب ألمانيا ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء قريبة من المرمي ولكن وإبعادها دفاع كوريا.





واعتمد منتخب ألمانيا علي العرضيات من خارج منطقة الجزاء لكنه يواجه ساتر دفاعي قوي من منتخب كوريا الجنوبية.





وتألق نويرف إنقاذ مرماه بعد تسديدة قوية من لاعب كوريا من خارج منطقة الجزاء على مرتين.





وواصل لاعبو المانيا الضغط وارسال العرضيات من خارج منطقة الجزاء ولكن لم يقابلها أحد .





وسدد رويس كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء اصطدمت بدفاع كوريا وارتدت لتنتهى بتسديدة من داخل المنطقة ولكن تمر بجوار مرمى كوريا.



