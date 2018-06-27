دكرورى وشكرى وأبو النجا ينهون مسيرتهم القضائية بمجلس الدولة

تعقد الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، للإعلان عن التشكيل الجديد للمجلس الخاص الذي يضم أكبر قضاة المجلس وذلك بعد خروج كل من المستشارين يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس المجلس فايز شكرى حنين رئيس هيئة المفوضين، والمستشار أحمد أبوالنجا، رئيس المحاكم الإدارية والتأديبية، لبلوغهم سن التقاعد "المعاش" فى 30 يونيو الجارى.



وأكدت مصادر مطلعة، أن المستشارين يسرى الشيخ، وحسن شلال، ويحيى خضرى، سينضمون للمجلس الخاص بديل القضاة المحالين للمعاش على أن يتولى المستشار بخيت إسماعيل، رئاسة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، خلفا للمستشار دكرورى، بالإضافة الى المستشار مهند عباس رئيس قسم التشريع.



وأكد المستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الدولة، أنه تم تأجيل انعقاد عمومية مستشارى مجلس الدولة، لترقية نواب ووكلاء المجلس ليوم الاثنين المقبل، وسيتم إبلاغ المستشارين بالموعد بدلًا من الأحد باعتباره إجازة رسمية أعلن عنها مجلس الوزراء أول أمس.