ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

دكرورى وشكرى وأبو النجا ينهون مسيرتهم القضائية بمجلس الدولة

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 05:04 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
محمد على
تعقد الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، للإعلان عن التشكيل الجديد للمجلس الخاص الذي يضم أكبر قضاة المجلس وذلك بعد خروج كل من المستشارين يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس المجلس فايز شكرى حنين رئيس هيئة المفوضين، والمستشار أحمد أبوالنجا، رئيس المحاكم الإدارية والتأديبية، لبلوغهم سن التقاعد "المعاش" فى 30 يونيو الجارى.

وأكدت مصادر مطلعة، أن المستشارين يسرى الشيخ، وحسن شلال، ويحيى خضرى، سينضمون للمجلس الخاص بديل القضاة المحالين للمعاش على أن يتولى المستشار بخيت إسماعيل، رئاسة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، خلفا للمستشار دكرورى، بالإضافة الى المستشار مهند عباس رئيس قسم التشريع.

وأكد المستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الدولة، أنه تم تأجيل انعقاد عمومية مستشارى مجلس الدولة، لترقية نواب ووكلاء المجلس ليوم الاثنين المقبل، وسيتم إبلاغ المستشارين بالموعد بدلًا من الأحد باعتباره إجازة رسمية أعلن عنها مجلس الوزراء أول أمس.

ترشيحاتنا

تألق ميسى في مباراة نيجيريا يتصدر عناوين الصحف الإيطالية

شوبير: لاعبو المنتخب توحشوا ومحدش قادر يسيطر عليهم.. فيديو

المعارضة القطرية: حمد بن خليفة انقلب على والده بمساعدة شيطان

نجم منتخب المغرب يعلق على رحيل رينارد لتدريب منتخب مصر

شوبير يسخر من تصريحات اتحاد الكرة بشأن فيديوهات لاعبي المنتخب

بوينج تختبر وحش السماء.. طائرة جبارة من لندن إلى نيويورك في ساعتين

هاشتاج هاني أبو ريدة ومجدي عبد الغني يتصدر على تويتر

هبوط جماعى لأسهم الشركات في بورصة إسرائيل بسبب الغاز المصرى

السويد تباغت المكسيك بهدف مبكر في الشوط الثاني.. فيديو وصور

تعرف على مزايا بنزين 87 الجديد .. فيديو

أ ش أ: بدء التحقيق مع رئيس شركة مياه الشرب بالجيزة لتقاضيه رشوة

كلاكيت سابع مرة.. وقف البناء المخالف لنادي الزمالك النهري.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تدريب 1500 طبيب على عمليات القسطرة في مؤتمر أمراض القلب

20 فكرة لاستغلال المساحات الضيقة ومدخل الشقة.. صور

شاهد..«الجمال الشرقي» ينافس مشجعات أوروبا في كأس العالم

ندى بسيونى تكشف كواليس مليكة فى صدى البلد.. صور

عروض بفنادق الغردقة لجذب السياحة.. والإشغالات تسجل 90%.. صور

فيديو

شاهد.. لحظة النطق بإحالة 6 متهمين في قضية كمين الخصوص لفضيلة المفتي
شاهد.. بلاعات مكشوفة وانتشار القمامة بحى السفارات
شاهد.. قادة جنوب السودان يوقعون اتفاق سلام في الخرطوم
شاهد.. طريقة تحضير أرز بسمتي أصفر بطعم المشاوي
شاهد.. طريقة تحضير فراخ مشوية في الحلة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟