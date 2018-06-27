النيابة العامة: لم نعثر على فيديوهات أو صور متعلقة بـ جوليو ريجيني بمحطات مترو الأنفاق.. وظهور فجوات جار استرجاعها في التسجيلات

النائب العام:

عدم وجود فيديوهات أو صور متعلقة بجوليو ريجينى بمحطات مترو الأنفاق

إجراء فحوصات فنية متقدمة بعد ظهور فجوات بالتسجيلات

لم يعثر على أى شيء آخر مفيد للتحقيقات

ظهور فجوات لم تسترجع فى التسجيلات

عقد لقاء عقب انتهاء الفحوصات لمناقشة أنشطة التحقيق





قالت النيابة العامة المصرية فى بيان مشترك مع نيابة الجمهورية لدى روما، إنه بالاشارة الى البيان المشترك الصادر من النيابتين بتاريخ 29 مايو 2018 بشأن فحص كامل المحتوى المسترجع من تسجيلات كاميرات محطات مترو الانفاق بالقاهرة عن يوم 25 يناير 2016 والمتعلق باختفاء ومقتل الباحث الايطالي جوليو ريجينى، كشف الفحص الذى اجرته النيابتان عن المشاهد التى تم استرجاعها بنجاح عدم وجود فيديوهات أو صور متعلقة بجوليو ريجينى داخل او بالقرب من محطات مترو الانفاق كما لم يعثر على أى شيء آخر مفيد للتحقيقات.





إلا انه من واقع الفحص ظهرت عدة فجوات فى المحتوى المسترجع تمثل صورا وفيديوهات مفقودة ولم تسترجع الامر الذى انتهى معه الرأى الى ضرورة إجراء فحوصات فنية متقدمة لاحقة للوقوف على سبب ذلك وهو ما امر به النائب العام المصرى بالفعل.