مصمم عالمي يرد على الانتقاد الموجه لـ بدل لاعبى منتخب مصر.. شاهد

علق مصمم الأزياء العالمي بهيج حسين، على البدل التي ارتداها منتخب مصر، خلال السفر إلى روسيا، قبيل المشاركة في مونديال 2018، واصفا إياها بأنها كانت اختيارا غير موفق.



وقال بهيج حسين، خلال لقائه في برنامج "ست الستات" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء، مع الإعلامية دينا رامز، إن البدل ذات "الزراير الـ6"، موضة عالمية لهذا العام، مُشيرا إلى أن انتقاد الجماهير لها، كان بسبب أنها غير ملائمة ومناسبة مع كل اللاعبين، لانها تليق سوى على أطوال معينة.



وأكد مصمم الأزياء العالمي، أن هذه البدل مستوردة من الخارج، وليست مصرية الصنع، مُشيرا إلى أن اتحاد الكرة به الكثير من مصممي الأزياء العالميين.



يذكر أن المنتخب الوطني خرج من الأدوار الأولى لكأس العالم، بالخسارة بهدف نظيف أمام منتخب الأوروجواي في المباراة الأولى، والخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام منتخب روسيا في المباراة الثانية له، ثم الخسارة في المباراة الثالثة بنتيجة هدفين مقابل هدف أمام منتخب السعودية.

