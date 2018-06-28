هنا وسرور يتخطى 20 مليون جنيه في أسبوعه الثاني

تخطى فيلم " ليلة هنا وسرور" الـ 20 مليون جنيه بعد عرض لمدة أسبوعين فى دور العرض، واستطاع أن يحقق إجمالي ايرادات 20 مليونا و758 الفا و113 جنيها .



وتدور أحداث الفيلم حول ضابط مخابرات مصري، يتنكر في شخصية رجل أعمال يُدعى (سرور) يقع في حب فتاة تُدعى (هنا)، وذلك أثناء توليه مهمة خطيرة تتورط فيها إحدى العصابات الإجرامية الكبيرة.



يشارك في بطولة الفيلم كل من محمد إمام وياسمين صبرى ومحمد ثروت وفاروق الفيشاوى وأحمد صلاح السعدني، وتأليف كريم يوسف، ومصطفى صقر، وإخراج حسين المنباوي.