مدبولي: كل مسئول خدم البلاد بعد ثورة 30 يونيو أدى واجبه وسط تحديات صعبة

​أهدى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، درع مجلس الوزراء، للدكتور خالد فهمي، وزير البيئة السابق، تكريمًا له على ما تم إنجازه في الفترة السابقة، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة الحالية.



وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال التكريم، إن كل من خدم بلاده في الحكومات السابقة بعد ثورة 30 يونيو أدوا واجبهم وسط تحديات صعبة.



وأضاف: "الرئيس عبد الفتاح السيسي كلفني بتوجيه الشكر لكم جميعًا، والتأكيد على أننا في دولة مؤسسات، كل منا يسلم الراية للمسئول الذي يليه".



وأعرب الدكتور خالد فهمي عن شكره للرئيس السيسي، ولرئيس الوزراء على هذه اللفتة الكريمة، مضيفًا: "كلنا نخدم البلد في أي موقع، قبل المنصب، وبعده"، مشيرا إلى أن الوزيرة الحالية عملت معه لفترة طويلة، وأنه مستعد لتقديم أي خدمة لها وللوزارة، كما أن جميع ملفات الوزارة كانت الدكتورة ياسمين مشتركة في إعدادها، وتعلمها جيدًا.



ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد الشكر إلى الدكتور خالد فهمي، على ما أنجزه في الفترة الماضية، متمنية له دوام التوفيق في حياته العملية.