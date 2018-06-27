ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

مدبولي: كل مسئول خدم البلاد بعد ثورة 30 يونيو أدى واجبه وسط تحديات صعبة

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 05:17 م
صدى البلد
محمود مطاوع
​أهدى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، درع مجلس الوزراء، للدكتور خالد فهمي، وزير البيئة السابق، تكريمًا له على ما تم إنجازه في الفترة السابقة، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة الحالية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال التكريم، إن كل من خدم بلاده في الحكومات السابقة بعد ثورة 30 يونيو أدوا واجبهم وسط تحديات صعبة.

وأضاف: "الرئيس عبد الفتاح السيسي كلفني بتوجيه الشكر لكم جميعًا، والتأكيد على أننا في دولة مؤسسات، كل منا يسلم الراية للمسئول الذي يليه".

وأعرب الدكتور خالد فهمي عن شكره للرئيس السيسي، ولرئيس الوزراء على هذه اللفتة الكريمة، مضيفًا: "كلنا نخدم البلد في أي موقع، قبل المنصب، وبعده"، مشيرا إلى أن الوزيرة الحالية عملت معه لفترة طويلة، وأنه مستعد لتقديم أي خدمة لها وللوزارة، كما أن جميع ملفات الوزارة كانت الدكتورة ياسمين مشتركة في إعدادها، وتعلمها جيدًا.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد الشكر إلى الدكتور خالد فهمي، على ما أنجزه في الفترة الماضية، متمنية له دوام التوفيق في حياته العملية.

ترشيحاتنا

ليفربول يرحب رسميا بنابي كيتا صاحب القميص 8 .. فيديو

التحقيقات: رئيس مياه الجيزة طلب سيارة رشوة بـ 500 ألف جنيه

باسم مرسي يتلقى عرضا من نادي لاريسا اليوناني

تابع لايف مباراة المانيا وكوريا الجنوبية بث مباشر اليوم 27-6-2018 بدون تقطيع بث الأسطورة

صدمة فيسبوك للعالم.. وقف خدمة الإنترنت في الأماكن النائية

مياه القليوبية تكشف سبب منع المواطنين من شرب المياه هذا المساء

هاني أبو ريدة يكشف سر أزمة محمد صلاح بمونديال روسيا 2018

شوبير: لاعبو المنتخب توحشوا ومحدش قادر يسيطر عليهم.. فيديو

تعرف على مزايا بنزين 87 الجديد .. فيديو

ابنة عم امبراطور اليابان تتنازل عن حقها بالعرش للزواج بموظف بسيط

منشد الخمر والحشيش يعتذر للشعب المصرى..فيديو

الأرصاد الجوية تزف بشرى سارة حول موعد انكسار الموجة الحارة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تدريب 1500 طبيب على عمليات القسطرة في مؤتمر أمراض القلب

20 فكرة لاستغلال المساحات الضيقة ومدخل الشقة.. صور

شاهد..«الجمال الشرقي» ينافس مشجعات أوروبا في كأس العالم

ندى بسيونى تكشف كواليس مليكة فى صدى البلد.. صور

عروض بفنادق الغردقة لجذب السياحة.. والإشغالات تسجل 90%.. صور

فيديو

شاهد.. لحظة النطق بإحالة 6 متهمين في قضية كمين الخصوص لفضيلة المفتي
شاهد.. بلاعات مكشوفة وانتشار القمامة بحى السفارات
شاهد.. قادة جنوب السودان يوقعون اتفاق سلام في الخرطوم
شاهد.. طريقة تحضير أرز بسمتي أصفر بطعم المشاوي
شاهد.. طريقة تحضير فراخ مشوية في الحلة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟