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فن

قلب أمه يتخطى الـ8 ملايين جنيه في أسبوعه الثاني

الخميس 28/يونيو/2018 - 07:20 ص
صدى البلد
سمر سعد
استطاع فيلم قلب أمه لشيكو وهشام ماجد أن يحقق إجمالى إيرادات 8 ملايين و99 الفا و596 جنيها .

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول زعيم عصابة يُدعى (مجدي تختوخ) يدخل في مشاجرة يُصاب على أثرها؛ وينُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة حيث يحتاج إلى نقل قلب، وفي ذات الوقت تتوفى والدة الشاب يونس فيلجأ اﻷطباء إلى نقل قلب والدته إلى تختوخ ﻹنقاذ حياته، فيتعامل مع يونس بطريقة حنان الأم وخوفها عليه. 

الفيلم بطولة هشام ماجد وشيكو وكريم فهمي ودلال عبد العزيز ومحمد ثروت وأحمد سلطان، وهو من تأليف تامر إبراهيم وإخراج عمرو صلاح.

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