المستشار بخيت إسماعيل رئيساً لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة

يرأس المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الجمعية لقسمى الفتوى والتشريع، بداية اكتوبر خلفا للمستشار يحيى دكرورى النائب الاول لرئيس مجلس الدولة لبلوغه سن التقاعد "المعاش" فى 30 يونيو الجارى.





يتولى المستشار إسماعيل المنصب نظرا لأنه النائب الاول لرئيس مجلس الدولة وقتها خاصة وان الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم ستعلن عن التشكيل الجديد للمجلس الخاص الذى يضم أكبر قضاة المجلس الاثنين المقبل وذلك بعد خروج كل من المستشارين يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس المجلس وفايز شكرى حنين رئيس هيئة المفوضين، والمستشار أحمد أبوالنجا، رئيس المحاكم الإدارية والتأديبية، لبلوغهم سن التقاعد "المعاش" فى 30 يونيو الجارى.





وأكدت مصادر مطلعة ان المستشارين يسرى الشيخ، وحسن شلال، ويحيى خضرى، سينضمون للمجلس الخاص بديل القضاة المحالين للمعاش على ان يتولى المستشار بخيت إسماعيل، رئاسة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، خلفا للمستشار دكرورى، بالإضافة الى المستشار مهند عباس رئيس قسم التشريع.



