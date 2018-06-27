صدمة فيسبوك للعالم.. وقف خدمة الإنترنت في الأماكن النائية

تراجعت الشركة المشغلة لموقع التواصل الاجتماعي الأشهر فيسبوك، عن خططها لتوفير إنترنت للعالم، خاصة الدول النامية والمناطق النائية، والتي يعاني سكانها من صعوبة بالغة في الحصول على الشبكة العنكبوتية الدولية.



وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن شركة فيسبوك ألغت فكرة صنع طائرات من دون طيار أو المسماة بالدرون والتي تعمل بالطاقة الشمسية، وتحلق على ارتفاعات عالية، لتتيح للعالم النامي الوصول إلى الإنترنت.



وقال مدير الهندسة بالشركة يائيل ماجواير، إن القرار جاء نتيجة لاهتمام شركات الطيران المتزايد في هذا المجال، الأمر الذي يعني أن جهود فيسبوك بهذا الشأن ستكون "زائدة عن الحاجة".



ويخطط فيسبوك الآن للعمل مع شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات لبدء توصيل الإنترنت في رحلات الطيران.