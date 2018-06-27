إعلان نتيجة الدبلومات الفنية غدا

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني غدًا الخميس ، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2017 / 2018.



وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لـموقع " صدى البلد" ، أن المؤشرات العامة لنتيجة الدبلومات الفنية لهذا العام، تشير إلى أن النتيجة مطمئنة وأفضل من العام الماضي.



وكان ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2017/2018، انطلق رسميًا يوم السبت 19 مايو الماضي، وانتهى يوم الخميس 31 من نفس الشهر.



وبلغ إجمالي أعداد الطلاب الممتحنين على مستوى الجمهورية ما يقرب من 700 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، كما بلغ إجمالي مقدري درجات امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام (36952) مقدر، حيث بلغ إجمالي مقدري درجات امتحانات التعليم التجاري (16825) مقدر، بينما بلغ إجمالي مقدري درجات امتحانات التعليم الفندقي (1580) مقدر، وبلغ إجمالي مقدري درجات امتحانات التعليم الزراعي (4528) مقدر، ومقدري درجات امتحانات التعليم الصناعي (14019) مقدر.

