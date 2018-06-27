ضبط 110 عبوات لعلاج السرطان مهربة بحوزة راكب في المطار

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، محاولة تهريب عبوات أدوية تستخدم في علاج السرطان، أخفاها راكب مصري لدي عودته من الهند داخل حقائبه، لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها داخل المستشفيات وتحقيق مكاسب مالية.





اشتبه مصطفي دولة رئيس قسم اللجنة الجمركية في الراكب، أثناء إنهاء إجراءات وصوله قادما من الهند عبر ابو ظبي علي رحلة طيران الاتحاد، وبصحبته حقائبه المكونة من حقيبة كبيرة الحجم، واثنين هاندباج محاولا الخروج من الصالة الخضراء، تلاحظ كثرة تردده، عرض الأمر علي عصام أنور عطية مدير الجمرك.



