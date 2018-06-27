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أخبار البلد

ضبط 110 عبوات لعلاج السرطان مهربة بحوزة راكب في المطار

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 05:21 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نورهان خفاجي
أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، محاولة تهريب عبوات أدوية تستخدم في علاج السرطان، أخفاها راكب مصري لدي عودته من الهند داخل حقائبه، لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها داخل المستشفيات وتحقيق مكاسب مالية.

اشتبه مصطفي دولة رئيس قسم اللجنة الجمركية في الراكب، أثناء إنهاء إجراءات وصوله قادما من الهند عبر ابو ظبي علي رحلة طيران الاتحاد، وبصحبته حقائبه المكونة من حقيبة كبيرة الحجم، واثنين هاندباج محاولا الخروج من الصالة الخضراء، تلاحظ كثرة تردده، عرض الأمر علي عصام أنور عطية مدير الجمرك.

تم تكليف ايهاب عميرة رئيس القسم بالصالة الخضراء بتفتيش أمتعة الراكب بدقة ، عثر علي 110 من زجاجات الأدوية خاصة بالسرطان مخبأة بجيوب البنطلونات، وداخل باقي الأمتعة خاصة بامراض السرطان، وأمر محمد محمدي قناوي مدير جمارك مبني 2 بالمطار باتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب ، وتحرير محضر ضبط جمركي .

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