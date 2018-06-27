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أخبار العالم

شاهد.. استدعاء الجيش البريطاني لمكافحة حرائق شمالي البلاد

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 05:31 م
حرائق ضخمة في بريطانيا
حرائق ضخمة في بريطانيا
أحمد محرم
قالت شبكة "بي بي سي" إن هيئة الإطفاء والإنقاذ بمانشستر الكبرى استدعت الجيش البريطاني للمساعدة على مكافحة حرائق ضخمة في براري سادلوورث مور شمالي البلاد، مشتعلة باستمرار منذ 3 أيام.

وأوضحت الشبكة أن الحرائق باتت تغطي مساحة 6 كيلومترات تقريبًا، ما دفع سلطات الإطفاء إلى إخلاء 50 منزلًا من سكانهم خشية تعرضهم للخطر.

وأعلنت السلطات البريطانية اليوم الأربعاء أنه تم إخلاء نحو 34 منشأة وشركة في حي كاربوك بمنطقة ستاليبريدج جراء الحرائق الهائلة في مقاطعة "مانشستر الكبرى" شمال غربي بريطانيا.

وقالت السلطات - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية - إنه تم إغلاق بعض المدارس القريبة من مواقع الحريق.

وحثت الجهات الصحية السكان الذين يستطيعون رؤية ألسنة اللهب من مسافات بعيدة على إبقاء النوافذ والأبواب مغلقة بإحكام.

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