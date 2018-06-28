حكم إجراء عملية ربط المبايض لعدم الإنجاب مرة أخرى

قال الدكتور عمرو الورانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من تريد ان تقوم بعمليه لربط المبايض حتى لا تنجب مرة أخرى فلا يصح ذلك إلا فى حالات الضرورة فقط.



وأضاف " الورداني" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء فى إجابته على سؤال « هل عملية ربط المبايض حرام؟»، أنه لا يجوز الربط إلا فى حال الخطر على الحياة اما فى غير ذلك فلا يجوز لأن هذا فيه تغيير لخلق الله.



وأشار الى أنه لا يجوز ان تلجأ المرأة الى ربط المبايض إلا إذا كانت مضطره للحفاظ على حياتها.







