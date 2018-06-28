هل تدخل قيمة العلاج وأجرة الطبيب ضمن النفقة الواجبة على الزوج لزوجته؟.. الإفتاء تجيب

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجب على الزوج الإنفاق على زوجته فى جميع متطالبتها من مأكل ومشرب وملبس وعلاج .



وأضافت دار الإفتاء، فى الإجابة على سؤال « هل تدخل قيمة العلاج وأجرة الطبيب ضمن النفقة الزوجية الواجبة على الزوج لزوجته؟»، أن تكاليف علاج الزوجة من دواءٍ وأجرة طبيبٍ داخلةٌ ضمن النفقة الواجبة شرعًا على الزوج تجاه زوجته تبعًا لقدرة الزوج المالية يُسْرًا أو عُسْرًا، وتُنَزَّلُ هذه النفقة منزلة الأصل من طعامٍ وشرابٍ وكساءٍ إن لم تكن أَوْلَى من ذلك جميعًا؛ فقد يصبر الانسان على الجوع والعطش، لكنه لا يصبر في الغالب على المرض، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية قضاءً، وهو الموافق لمقاصد الشرع الشريف، وفيه عرفانٌ لفضل الزوجة التي لا تألو جهدًا في خدمة زوجها والعكوف على تربية الأولاد.







