محافظ الدقهلية يستمع لمطالب 20 مواطنا في اللقاء الأسبوعي المفتوح

استمع الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الاربعاء، لمطالب ومشكلات واحتياجات 20 مواطنا من ابناء المحافظة، موجهًا بسرعة التفاعل معها وحلها من خلال الاجهزة التنفيذية والوحدات المحلية المختصة.



جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي الذى عقده المحافظ، شخصيًا لاستعراض ومناقشة مطالب واحتياجات ومشكلات المواطنين وتحقيقها وحلها فورا بتكليفات مشددة لمسئولي وقيادات الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة.



ووجه الشعراوي، مدير عام التنمية البشرية، بسرعة توفير دراجة بخاريه لطفلة معاقة بمركز شربين نظرا لظروف اسرتها، كما قرر توفير العلاج اللازم لإحدى المواطنات بمعرفة التأمين الصحي، بالإضافة إلي تشكيل لجنة من الشئون القانونية وإدارة الاملاك ورئيس مركز دكرنس لسرعة الانتهاء فورا اليوم من الدراسة القانونية لمشكلة احدى المواطنات من واضعي اليد على املاك الدولة بقرية الربيعة بدكرنس نظرا لحالتها الاجتماعية الشاقة.



وفى ذات السياق وافق محافظ الدقهلية، علي تنفيذ كشك وتزويده بالبضاعة اللازمة لاحد المواطنين بالتعاون بين الادارة العامة للتنمية البشرية والتضامن الاجتماعي، موجهًا بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص وعلاج على نفقه الدولة ومساعدات تكافل وكرامه واكشاك لبعض الحالات المستحقة بالتنسيق مع الوحدات المحلية المختصة وقطاعات القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والشئون الصحية لتوفير حياة كريمة.



وشدد المحافظ، على ضرورة التنسيق الكامل فيما بين قطاعي الصحة والتامين الصحي لتوفير وصرف العلاج المقرر للحالات المزمنة دون تأخير حرصا على صحة وحياة المرضى، مؤكدا على ان الدولة بكامل اجهزتها تعمل بكل الجهد من اجل صالح المواطن البسيط خاصة المرضى واصحاب الحالات.



وأكد محافظ الدقهلية، للقيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية أننا جميعا كتنفيذيين نعمل في خندق واحد من اجل مصرنا جميعا وكلنا مسئولون عن امنها وامانها بالعمل الجاد والتعاون المستمر لتقدمها وتحقيق آمال وطموحات مواطنيها.