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محافظات

شاهد.. محافظ بورسعيد يلتقي السفير الكوري الجديد بالقاهرة

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 06:57 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
التقي اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، السفير الكوري الجديد بالقاهرة "يون يوا تشول"، لبحث عدد من الملفات المشتركة بين الجانبين.

وأكد السفير الكوري، خلال اللقاء، على أن العلاقات المصرية الكورية شهدت تطورًا كبيرًا بعد زيارة رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، التاريخية لكوريا الجنوبية، خاصة في مجال التبادل الثقافي بين الشعبين والاهتمامات السياسية المشتركة.

وشدّد على أنهم حريصون علي التعاون مع مصر، معربًا عن سعادته بوجود فرصة لتقوية العلاقات بين بورسعيد وكوريا، خاصة أن بورسعيد تتمتع بموقع متميز.

من جانبه، رحب المحافظ بزيارة السفير الكوري إلى بورسعيد، مطلعا السفير الكوري على مقومات المحافظة وعوامل الجذب الاقتصادية ومنها وجود أكبر ميناء محوري ومنطقة لوجستية وصناعية بشرق بورسعيد، فضلاً عن ميناء غرب المحافظة كأقدم ميناء في مصر، بالإضافة إلي منطقة لوجستية لخدمته.

وأعرب محافظ بورسعيد عن أمله في التعاون المشترك بمجال الصناعة واللوجستيات، مؤكدًا علي أن بورسعيد تفتح أبوابها للمستثمرين الكوريين للاستثمار بها، مقترحا تدعيم التبادل الثقافي من خلال دعوة الفرق الشعبية ببورسعيد إلى كوريا والعكس، وتبادل الثقافات والخبرات بينهما.
شاهد.. محافظ بورسعيد يلتقي السفير الكوري الجديد بالقاهرة
شاهد.. محافظ بورسعيد يلتقي السفير الكوري الجديد بالقاهرة
شاهد.. محافظ بورسعيد يلتقي السفير الكوري الجديد بالقاهرة

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