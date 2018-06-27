تيريزا ماي: رفع العلم الإنجليزي في مباريات الأسود الثلاثة بكأس العالم

أعلن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، أن رئاسة الوزراء سترفع علم إنجلترا "سان جورج"، بدلا من العلم البريطاني خلال مباريات منتخب "الأسود الثلاثة" المتبقية في كأس العالم، مقدمة تهنئتها للفريق الإنجليزي على الفوزين اللذين تحققا حتى الآن على تونس وبنما.



وقالت ماي - خلال كلمة لها بالبرلمان اليوم الأربعاء - "إن رئاسة الوزراء سترفع العلم الإنجليزي في كل يوم من مباريات المنتخب بكأس العالم.. ونشجع وزارات الحكومة على القيام بذلك".



وتعهدت ماي بالقيام بما لم يفعله رؤساء الوزراء السابقون ورفع العلم الإنجليزي خلال كأس العالم لكرة القدم للسيدات العام المقبل.