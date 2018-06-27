وفد ليبي يزور جامعة المنصورة لبحث الأحوال الدراسية للطلاب الليبيين

استقبل الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة وفد السفارة الليبية بالقاهرة لمناقشة أحوال الطلاب الليبيين المالية والتنسيق مع جامعة المنصورة حيث ضم الوفد الليبى ادريس أحمد الجازوى الملحق المساعد بالسفارة الليبية ، ابراهيم العبيدى رئيس القسم المالى بالسفارة ، وائل عماد حبال محاسب ، هند حسين سرى محاسب بالسفارة.



حضر اللقاء أسامة عبد الفتاح أمين عام الجامعة ، الدكتور حسام الدين مصطفى المشرف العام على الوافدين ، مجدى فريد مدير عام الحسابات والموازنة ، سحر العراقى مدير ادارة الوافدين.



تم خلال اللقاء مناقشة أحوال الطلاب الليبيين الدراسية وتم الاتفاق على وضع خطة مالية لسداد الرسوم الدراسية على حساب الدولة الليبية للطلاب الليبيين الدارسين بمختلف الكليات بالجامعة فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا.