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برلمان

رياضة البرلمان: التوقيت الخاطئ لدورة ألعاب البحر المتوسط سبب التجاهل

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 06:51 م
النائب رضوان الزياتى
النائب رضوان الزياتى ، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب رضوان الزياتى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن سبب تجاهل الالعاب الفردية مقارنة بالرياضات الأخرى بعد حصد بعثة مصر 23 ميدالية من بينهم 7 ذهب في دورة ألعاب البحر المتوسط، هو التوقيت الخاطئ بالتزامن مع إقامة كأس العالم فى روسيا.

وأكد "الزياتي" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن كرة القدم تأخذ كل الأضواء ويكون التركيز عليها إعلاميًا أكثر من الألعاب الفردية، مطالبا الإعلام المصرى بضرورة التركيز على الألعاب الفردية خاصة بعد خروج منتخبنا من كأس العالم فى روسيا.

وأشار وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان إلى أنه وصل عدم الاهتمام بالألعاب الفردية إلى عدم وجود بعثة إعلامية أو قنوات لتغطية بعثة مصر فى دورة ألعاب البحر المتوسط، مؤكدا أن لاعبي الألعاب الفردية يشعرون بغبن على الرغم من حصولهم على ميداليات ذهبية تضيف انجاز جديد لمصر فى الألعاب الفردية.

وأوضح أن دورنا كمجلس نواب أن نحث الإعلام الحكومى ورئيس المجلس الأعلى للإعلام بضرورة الاهتمام بالتغطية الإعلامية للألعاب الفردية لبعثة مصر.

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