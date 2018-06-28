25 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات في الري بالوادي الجديد

أعلنت مصلحة الري والمياه الجوفية بمحافظة الوادي الجديد أمس، الأربعاء، تنفيذ مشروعات بـ25 مليون جنيه بمراكز المحافظة الخمسة.





وأكد المهندس مجدي الشحات، وكيل وزارة الري بالوادي الجديد، أن المشروعات التي نفذتها الوزارة تضمنت حفر آبار جوفية لدعم التنمية الزراعية، توريد وتركيب مواسير بلاستيكية لتبطين قنوات الري من منابع الآبار وحتى الحقول الزراعية، توريد قطع غيار لصيانة طلمبات تشغيل الآبار.



