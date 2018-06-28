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محافظات

25 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات في الري بالوادي الجديد

الخميس 28/يونيو/2018 - 04:46 ص
صدى البلد
منصورابوالعلمين
أعلنت مصلحة الري والمياه الجوفية بمحافظة الوادي الجديد أمس، الأربعاء، تنفيذ مشروعات بـ25 مليون جنيه بمراكز المحافظة الخمسة. 

وأكد المهندس مجدي الشحات، وكيل وزارة الري بالوادي الجديد، أن المشروعات التي نفذتها الوزارة تضمنت حفر آبار جوفية لدعم التنمية الزراعية، توريد وتركيب مواسير بلاستيكية لتبطين قنوات الري من منابع الآبار وحتى الحقول الزراعية، توريد قطع غيار لصيانة طلمبات تشغيل الآبار.

وأضاف "الشحات"، أن هذه المشروعات جرى تنفيذها على مدار العام المالي المنقضي 2017/ 2018 وحاليًّا جارٍ اعتماد الموازنة الجديدة لمصلحة الري بالوادي الجديد، وهي ستقارب اعتمادات العام المالي المنقضي، تمهيدًا لطرح وتنفيذ بنود هذه الموازنة لدعم التنمية الزراعية والتوسعات المستقبلية للمحافظة.

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