نائب عن الكتاب الرقمي: تعدد للمصادر وتقليل للنفقات

قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، إن إقرار العمل بالكتاب الرقمي، له العديد من الجوانب الإيجابية التى تصب فى مصلحة الطالب، إذ فيه تنوع لمصادر المعلومات، بدلاً من انحساره فى مصدر واحد، وهو الكتاب الورقي.





وأضاف "بركات" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الكتاب الورقي يكلف الدولة فى السنة الواحدة 2 مليار جنيه، لطبعه، مما يمثل عبئاً كبيرًا على الدولة، مشيرًا إلى أن اتباع الكتاب الرقمي سوف يوفر على خزانة الدولة هذه المبالغ.





وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بالبرلمان، إلى أن الكتابين الورقي والرقمي سيكونان مصدرين للطالب في البداية، على أن يتم التخلص من الكتاب الورقي تدريجيًا، غير أن مرحلة التعليم ما قبل الابتدائي kg سيستمر فيها الكتاب الورقي، لما يمثله من تأسيس للأطفال، ولعدم استطاعتهم التعامل مع الكتاب الرقمي.





وعبر النائب عن تفاؤله من نجاح الخطة الجديدة للتعليم الرقمي، والذي سيلغي فكرة الحفظ والاسترسال، ويعتمد على فهم الطالب، مؤكدًا أن الحكومة ستتخذ إجراءات كثيرة من تدريب وتطبيق عملي، لتأقلم الطلاب على النظام التعليمي الجديد.



