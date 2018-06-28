66 مليون جنيه لتشغيل 33 بئرا جوفية بالوادي الجديد

أعلنت الإدارة العامة للرى والمياه الجوفية بمحافظة الوادى الجديد أمس، الأربعاء، عن استكمال تنفيذ مشروع تشغيل 33 بئرا جوفية بالطاقة الشمسية فى مركز الداخلة، بتكلفة تصل إلى حوالى 66 مليون جنيه، والذى تم الانتهاء من تنفيذه بنسبة 50%.
وقال وكيل وزارة الرى بالمحافظة، المهندس مجدى الشحات، إنه يجرى استكمال المشروع ليدخل الخدمة أول العام الجديد، حيث تم الانتهاء من تشغيل 25 بئرًا جوفية فى شهر ديسمبر الماضى، وتستكمل حاليًا خطة تحويل نظام تشغيل الآبار الجوفية من سولار وكهرباء، إلى طاقة شمسية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى.