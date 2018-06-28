66 مليون جنيه لتشغيل 33 بئرا جوفية بالوادي الجديد

أعلنت الإدارة العامة للرى والمياه الجوفية بمحافظة الوادى الجديد أمس، الأربعاء، عن استكمال تنفيذ مشروع تشغيل 33 بئرا جوفية بالطاقة الشمسية فى مركز الداخلة، بتكلفة تصل إلى حوالى 66 مليون جنيه، والذى تم الانتهاء من تنفيذه بنسبة 50%.



