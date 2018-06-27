«يوم معتدل جدًا» تمتد لأسبوعين للإقبال الجماهيري

يواصل العرض المسرحي "يوم معتدل جدًا" من إنتاج فرقة مسرح الشباب، نجاحه الجماهيري يوميا علي مسرح أوبرا ملك برمسيس، وسط حضور جماهيري لافت وكامل العدد، ليمتد العرض لأسبوعين، حيث يعرض يوميا في تمام الثامنة والنصف مساء.





من جانبه قال المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب أن العرض هو نتاج ورشة الارتجال التى نظمتها الفرقة قبل 6 أشهر بإشراف المخرج سامح بسيوني، والتي تقدم لها 150 شاباً تم اختيار 30 منهم يشاركون بالعمل في أول تجربة لهم علي مسرح الدولة ، وهو واحد من المشروعات الهامة التي تبنتها فرقة الشباب والتي يأتي في مقدمتها مشروع ورشة تدريب التمثيل الدائمة "ابدأ حلمك"، والتي تستمر تدريباتها بانتظام على مسرح ملك التابع لفرقة مسرح الشباب ، ومسرح مركز الجيزة الثقافي بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومن المقرر تقديم عروض تخرج دفعتها الأولي خلال أغسطس القادم بإشراف المخرج أحمد طه".



