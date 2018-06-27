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أخبار البلد

البابا تواضروس يعزى شيخ الأزهر فى وفاة شقيقته

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 06:44 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مايكل حنا
قدمت الكنيسة القبطية وعلى رأسها البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية التعازي لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لوفاة شقيقته .

وجاء فى نص التعزية : آلمني نبأ وفاة السيدة الفاضلة شقيقتكم ، خالص العزاء وصادق المواساة لفضيلتكم ولجميع أفراد العائلة الكريمة .

ومن المقرر أن يتوجه شيخ الأزهر مساء اليوم، الأربعاء، إلى مدينة الأقصر لتلقي العزاء في وفاة شقيقته التي توفيت صباح اليوم، الأربعاء.

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