البابا تواضروس يعزى شيخ الأزهر فى وفاة شقيقته

قدمت الكنيسة القبطية وعلى رأسها البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية التعازي لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لوفاة شقيقته .



وجاء فى نص التعزية : آلمني نبأ وفاة السيدة الفاضلة شقيقتكم ، خالص العزاء وصادق المواساة لفضيلتكم ولجميع أفراد العائلة الكريمة .



ومن المقرر أن يتوجه شيخ الأزهر مساء اليوم، الأربعاء، إلى مدينة الأقصر لتلقي العزاء في وفاة شقيقته التي توفيت صباح اليوم، الأربعاء.