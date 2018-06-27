نقيب الزراعيين : هناك مطالب عالمية للقضاء على سوسة النخيل

أكد دكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن الدول العربية تعاني من أفة "سوسة النخيل" كونها تهدد ثروة النخيل، مشيرا إلى أنها تشكل تهديدا خطيرا لخطة العرب في النهوض بالصادرات العربية من التمور المطلوبة في الأسواق الدولية.



وأضاف خليفة خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن مصر من الدول العربية التي لديها ثروة من النخيل وزارة الزراعة تكافح السوسة في جنوب الصعيد والدلتا من خلال فرق مكافحة لتلك الآفة.



وتابع أن مؤتمر اكساد قد طالب بورشة عمل من الخبراء والمتخصصين فى الوطن العربى لوضع خطة متكاملة للقضاء على "سوسة النخيل" حيث انها من الآفات المنتشرة فى الوطن العربي.



يذكر أن الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح يترأس اجتماعات المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، والتي تشمل اجتماع المجلس التنفيذي للمركز واجتماع الجمعية العمومية، مشيرين إلى أن سوسة النخيل تشكل تهديدا خطيرا لخطة العرب في النهوض بالصادرات العربية من التمور المطلوبة في الأسواق الدولية.