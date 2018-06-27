برلماني ألماني يدعو أوروبا لدعم مصر في مواجهة مشكلة اللاجئين

أكد النائب كلاوس إرنست رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة، بالبوندستاج الألمانى - البرلمان الاتحادي لألمانيا- أن التعاون بين مصر وألمانيا لمصلحة المنطقة واستقرار الأوضاع فى مصر.





جاء ذلك خلال لقاء "أرنست" مع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب المصرى، مشيدا بالطفرة الهائلة التى تشهدها مصر فى مجال الطاقة، منوهًا إلى حرص الشركات الألمانية على الاستثمار فى هذا المجال فى مصر، وتطلع المزيد منها إلى ضخ استثمارات جديدة فى سوق الطاقة المصرى، فى ظل التوجه الألمانى إلى إنتاج الطاقة المتجددة، والاعتماد على الطاقة المولدة من الرياح والشمس.



