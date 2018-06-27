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برلمان

برلماني ألماني يدعو أوروبا لدعم مصر في مواجهة مشكلة اللاجئين

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 06:37 م
عبد العال خلال لقاءه
عبد العال خلال لقاءه بالبوندستاج الألمانى
فريدة على ماجدة بدوى محمود إبراهيم
أكد النائب كلاوس إرنست رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة، بالبوندستاج الألمانى - البرلمان الاتحادي لألمانيا- أن التعاون بين مصر وألمانيا لمصلحة المنطقة واستقرار الأوضاع فى مصر.

جاء ذلك خلال لقاء "أرنست" مع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب المصرى، مشيدا بالطفرة الهائلة التى تشهدها مصر فى مجال الطاقة، منوهًا إلى حرص الشركات الألمانية على الاستثمار فى هذا المجال فى مصر، وتطلع المزيد منها إلى ضخ استثمارات جديدة فى سوق الطاقة المصرى، فى ظل التوجه الألمانى إلى إنتاج الطاقة المتجددة، والاعتماد على الطاقة المولدة من الرياح والشمس.

وثمَّن رئيس اللجنة قيام مصر باستضافة عدد كبير من اللاجئين دون وجود أي معسكرات لهم، مقدرًا حجم العبء المُلقى على الاقتصاد المصرى من هذا الأمر، مشيرًا إلى أن حل مشكلة اللاجئين يأتى بتوفير الاستقرار السياسى فى المنطقة، داعيًا أوروبا إلى تقديم المزيد من الدعم إلى دول المنطقة ومصر فى هذا المجال.
برلماني ألماني يدعو أوروبا لدعم مصر في مواجهة مشكلة اللاجئين
برلماني ألماني يدعو أوروبا لدعم مصر في مواجهة مشكلة اللاجئين
برلماني ألماني يدعو أوروبا لدعم مصر في مواجهة مشكلة اللاجئين
برلماني ألماني يدعو أوروبا لدعم مصر في مواجهة مشكلة اللاجئين
برلماني ألماني يدعو أوروبا لدعم مصر في مواجهة مشكلة اللاجئين

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