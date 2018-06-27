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محافظات

تعليم بني سويف تقيم أمسية فنية مساء اليوم

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 06:56 م
صدى البلد
محمد عبد الحليم
أعلنت محافظة بني سويف أن مركز الإبداع بحديقة سعيد النجار يقام به "في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء فعاليات ثقافية وفنية وأدبية تنظمها مديرية التربية والتعليم، ويتضمن برنامج أمسية اليوم معرضا للمشغولات اليديوية التي يظهر بها جانب الإبداع والطابع الشعبي الذي تتميز به المحافظة .

ويواصل مركز الابداع بالحديقة احتضان العديد من الفعاليات والأمسيات الثقافية والعلمية والأدبية ، وأطلقه المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف منذ أيام ويشهد اقبالا من الموهوبين في كل الفنون وحضور جماهيري متزايد، ضمن خطة المحافظة لتحويل المكان لمتنفس حضاري وثقافي متميز لأبناء المحافظة، وتعظيم الاستفادة من مقومات الموقع المتميز.

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