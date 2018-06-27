بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمعهد علوم المسنين ببني سويف

قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، أن امتحانات المعهد القومي لعلوم المسنين بدأت يوم 23 يونيو وتستمر حتى 8 يوليو 2018، بأقسام المعهد التالية قسم دراسات التمريض، قسم التغذية والرعاية، قسم الدراسات النفسية، قسم الدراسات الاجتماعية، قسم العلاج الطبيعي، قسم التربية الرياضية والترويح، قسم العلاج الوظيفي.



وأكد رئيس الجامعة، على ضرورة تواجد أستاذ كل مادة أثناء انعقاد الامتحانات لتجنب أي مشكلات طارئة وعدم جواز غياب أستاذ المادة، وتأكد من الالتزام بتشكيل لجان الامتحانات وحضور المراقبين طبقا لما ورد بالتشكيل،وشدد بعدم وجود أي متعلقات شخصية مع الطلاب أثناء الامتحان وحظر وجود أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان مع التأكد من هوية الطالب قبل عقد الامتحان .



وأوضح الدكتور منصور حسن، أن المعهد يهدف إلى أن يكون مركزًا قوميا وإقليميا ودوليا متميزا في مجال بحوث المسنين وخدماتهم وان يتجاوب دائما مع المتغيرات المستمرة في المعرفة التعليمية وأساليب رعاية المسنين وكذلك وضع إستراتيجية قومية للبحث العلمي متكامل التخصصات في مجال المسنين بالإضافة إلى الأهداف التدريبية للمعهد بإعداد كوادر لازمة في التخصص.



وأطمان الدكتور ياسر سيف عميد المعهد، على سير أعمال الامتحانات، وتوافر كافة الاستعدادات من وسائل الدفاع المدني ورعاية طبية وإسعاف، والتشديد على الإجراءات الخاصة بطباعة الأسئلة مشيرًا إلى أهمية الالتزام بمعايير الجودة في إعداد ورقة الامتحان بحيث تتضمن اسم المادة وتاريخها والساعة ودرجة كل سؤال والتوقيت المسموح به للإجابة.



